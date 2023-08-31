中娛星動：稅金女王 多次免費拍戲 楊冪抵制天價片酬：堂堂正正做人

內地頂流女星楊冪在北京出席座談會，公開表示作為藝人應抵制天價片酬、陰陽合同及偷逃稅，要堂堂正正做人；另有傳她明年全面撤出綜藝節目，令Fans大為震驚。

楊冪貴為內地一線女星，不但在劇壇發熱發亮，更是綜藝節目的搶手貨，堪稱收視保證。日前，她在北京出席「中國廣播電視社會組織聯合會」座談會，內容圍繞加強職業道德建設、強化行為規範等方面措施。

楊冪以委員會常務理事身份致詞，揚言：「作為演員要自覺抵制天價片酬、陰陽合同、偷逃稅，堂堂正正做人，清清白白做事。」她藉自身經歷坦言：「只有堅持深入生活、扎根人民，把人民滿不滿意作為檢驗藝術的最高標準，才能演繹出人民喜歡的好角色。」

傳退出綜藝節目 翻查資料，楊冪2018年曾被曝光納稅金額，當時繳交了逾1,550萬元人民幣（約1,600萬港元），成為女星之冠；她同時被翻出曾多次零片酬支持公益類電影，「#楊冪稱作為演員要自覺抵制天價片酬#」話題極速登上熱搜，閱讀量過千萬。

另外，有網民爆料指她明年將全面撤出綜藝節目，當中《密室大逃脫》可謂她最具代表性的綜藝之一，但也會忍痛退出。網民揚言曾向其工作室查詢，得到的回覆是「針對明年綜藝的工作相關安排暫無計劃」。