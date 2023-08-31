周星馳「鬼節」教治鬼

農曆七月十四是俗稱「鬼節」的盂蘭節，男星周星馳於社交網發文提醒大家出入小心，他上載當年經典作品電影《回魂夜》劇照，化身捉鬼專家Leon自製「長輩圖」，分享戲中騎呢治鬼方法，寫道：「晚安，如今晚夜歸，記得買保鮮紙和巧克力，認同請分享。」並留言表示：「太晚回家，飛行號也救不了你。要平安呀！」相當應節。