娛圈單打：波霸身材好銷魂 點解成晚黑面神

「大奶奶呢？大奶奶在哪裏？」這網絡金句，應該也是港姐決賽當晚不少巴打的心聲。話說賽前大熱「翻版蔡思貝」郭珮文一直以「大騎樓」、「波霸」、「大奶奶」身材成為傳媒焦點，亦深得一眾巴打歡心，可惜決賽當晚未能奪魁，五強止步，令人失望。

事後不少網民批評冠軍莊子璇只是「路人樣」，益發替身材玲瓏浮凸的郭珮文不值。不過講句公道話，郭珮文當晚表現的確失準，對答過於緊張，而且笑容欠奉，尤其宣布進入五強之際，即使她成功晉級亦黑口黑面，之後亦一直面容繃緊，令觀眾看得滿頭「黑人問號」。

反而落選後伊人如釋重負，直認輸在笑容不足，又認為享受過程更重要，自己已是超額完成，而且對投身娛樂圈充滿興趣。各位巴打，看來塞翁失馬，焉知非福，郭珮文不用履行港姐責任，相信好快又可以喺公仔箱見到「大奶奶」現身啦！

大家一定記得，當初郭珮文以一頭金髮和低胸貼身上衣現身港姐面試，令大家神為之奪，甚至連曾總經理都睇到目瞪口呆，承認只記得𥄫胸唔記得睇樣，可知「大奶奶」名不虛傳！

講開又講，伊人好身材可謂家族優良傳統。決賽當晚，她的猛料舅母張金瀟也有到場支持。呢位舅母來頭甚勁，乃係內地超模，更係模特兒學校創辦人。身高一米八的張金瀟2000年開始擔任模特兒，2011年奪得世界超級模特大賽中國冠軍賽冠軍。可能Model在台上都是比較Cool，舅母忘記提醒外甥女笑多啲，結果痛失桂冠。阿女，記住以後開口笑啦！