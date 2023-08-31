讀者爆料：醜聞連環爆 稱病避風頭 王怡然瞪眼怒吼 惡相現形

王怡然

港姐亞軍王怡然之前受父母「走數」的負面新聞影響，回應時一度淚灑當場，明顯壓力爆煲，昨日更聲稱因病缺席活動，情況令人擔心。昨日她的舊片被翻出，片中的她惡形惡相，投訴遭餐廳侍應冷待，不時瞪眼怒吼，與平日可愛甜心一面有很大反差。

香港小姐競選賽果塵埃落定，但是非就輪住爆，昨日冠軍莊子璇、季軍王敏慈和友誼小姐姜依宁現身尖沙咀出席頒獎活動，而王怡然疑受父母新聞連累致壓力爆煲，無綫稱她因病缺席。莊子璇坦言曾傳短訊問候，知道對方不適，但沒有過問太多，希望王怡然早日康復！姜依宁在現場代王怡然領獎，表示對方叫她代領，笑言自己是友誼小姐，樂意至極。

本報昨日收到讀者提供的影片，是王怡然去年11月在社交網發布的視頻，片中的她投訴在香港的餐廳用普通話點餐時遭受白眼及冷待，稱與友人到餐廳食蛋糕，遇到態度不好的侍應，她表示：「姐，你還要收加一的服務費呢！這甚麼態度呀！」片中的她說話時一直瞪眼，與之前見人時又甜又親切的樣子截然不同。向來活躍於社交平台的她更被發現兩個個人帳號都只刪剩一個Post，之前所有發文，包括分享參選港姐經歷的短片全數消失，未知是否與父母的負面傳聞有關，似想暫避風頭，盡量保持低調。

莊子璇父親疑為社團主席 另外，冠軍莊子璇的父親被爆是福建社團主席，她亦在社團擔任「監事」。明顯跌Watt現黑眼圈的她直指新聞太誇張，並不清楚擔任「監事」的職務，因是家人代辦，自己也是數日前才知道，若要逐一解釋就太麻煩，她更語出驚人：「太誇張，只係親戚聚會。（屋企好有勢力？）都係條村啲親戚，唔了解。（背景勁成內定冠軍？）冇背景，有背景都冇用，背景強勁都內定唔到，選美評審好權威、係太平紳士，點會在乎錢？」她指爸爸有讚她叻女，但未有打算回鄉擺酒慶祝，並指爆料跟選美盛會有內地直播增加了內地曝光率有關。早前她笑稱等食花生，但否認自己的新聞是「花生」：「唔係花生，唔係好大件事啫！（陳怡名寫千字長文爆料？）寫得好好，見到自己個名好感動。（覺得佢好有怨氣？）有咩？唔覺。」