獨家追蹤：孖泥鯭放狗 晒閃鑽行頭 黃心穎踎地零避忌 鬼祟除婚戒

現年34歲的黃心穎被爆疑奉子成婚後首度現身，連續兩日無懼孕婦禁忌，腿張開踎低摸狗，並且如女王出巡般，落樓下都行頭十足，全身鑽飾，左手無名指上約3卡的鑽戒相當耀眼。不過，最巴閉是她有準老公泥鯭做跟班兼最強保鏢，全天候服侍周到！

女星黃心穎曾因背男友馬國明偷食人夫許志安，形象跌落谷底，事隔4年事過境遷，自從被爆將與拍拖2年多的樂隊RubberBand成員泥鯭（黎萬宏）入紙申請註冊結婚兼疑似雙喜臨門後，即獲全城祝福。傳出婚訊後一直「潛水」的心穎，日前終於首現真身，連續兩日約下午5時許，拖着兩隻愛犬落街放電約20分鐘，生活相當有規律。

心穎雖有傳有孕在身，但依然盡狗主之責，即使獨自放狗照樣「一拖二」，其作風低調，戴太陽帽外又加口罩遮樣，不過戴上鑽石耳環、手鏈，左手無名指更有目測3卡的鑽戒，全身閃閃發光，惹人注目，未知是否怕太高調，她見有傳媒即偷偷除去鑽戒。問及婚禮進度，以及可有恭喜年底迎娶湯洛雯的前度馬國明？她一律保持緘默，但期間遇見路過的小妹妹時，即停步撩小妹妹，母愛藏不住。

翌日心穎依舊戴帽、口罩及同樣的閃鑽行頭落樓遛狗，但不同的是身邊多了踢人字拖、一身佬味的準老公泥鯭，一人拖一隻狗享受2人世界。雖然行程只得短短約20分鐘，不過泥鯭盡顯愛妻號本色，沿路都讓心穎行先，自己在後兼四處張望似視察環境，慢步到公園空地時，認為「一切安全」下，Man爆的他從斜孭袋中掏出狗毛梳，蹲下為愛犬梳埋毛髮；至於毋須操勞的心穎則自顧玩電話，期間一手搭住梳毛梳到一身汗的泥鯭膊頭借力，有準老公在身邊，她就如女王一樣可以翹埋手，有指懷孕初期易見暈，不宜踎低，但見外國長大的她照樣踎低擘腿玩狗。

心急護妻玩反拍 2人離開公園，有謂大肚婆易攰，泥鯭怕心穎行步路都辛苦，即化身「小貴子」出手扶住她的手，此時比愛犬有更高警覺性的他發現鏡頭，心穎即鬼祟地除去無名指上的巨鑽，2人更各自彈開分頭行，對於提問一律零回應。泥鯭隨後開啟「護妻模式」用手機反拍傳媒，再叮嚀記者不要走近2人，似為被打擾放狗雅興而不滿，最後狗狗行夠要回家休息，他們才折返愛巢，不過泥鯭相當「盡責」，再以手機多角度反拍在門外的傳媒後，才安心護心穎上樓。