11:50 「一帶一路」知多啲及交易直播室

2:00 港人事件簿及金融行情及財經快訊

8:30 我要做廚神:澳洲篇（ⅩⅣ）及「一帶一路」知多啲

11:25 晚間新聞及「一帶一路」知多啲

1:05 中國24小時及金融概要

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

