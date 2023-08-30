睇唔過眼被滋擾 Adele煞停表演護粉絲 指罵保安員

英國天后Adele出名疼愛歌迷，日前她於「賭城」拉斯維加斯繼續舉行駐場騷期間，因發現台下一名男粉絲被保安人員滋擾，她即時停止表演，並為粉絲挺身而出指罵該名保安，現場觀眾即對她的英勇行為報以掌聲！

Adele在騷上為Fans挺身而出的片段，事後於網上瘋傳，網民均大讚Adele愛護Fans，不過同時亦有在場人士批評該名Fans，指他當時一直站立唱歌並用自拍神棍自拍放片上網，阻礙身後的觀眾視線，令他們不滿而上前要求他坐下。而該男Fans被投訴後有坐下，但不久之後繼續站立引吭高歌，於是觀眾向在場保安投訴，才發生今次事件。

坐骨神經痛後台撻低 此外，Adele日前於賭城騷表演期間，透露早前因患上坐骨神經痛，於後台痛到撻低：「我依家要坐坐先，因為我有坐骨神經痛。」她講述最近一次病發非常嚴重：「佢哋要喺地上扶番我起身！」但她未透露因何患上此病。

另一方面，Adele一向恨再為人母恨到發燒，去年她亮相電視清談節目時表示希望今年再次懷孕。雖然她暫時未有聲氣，但日前開騷時得知在場一名女Fans懷孕時難掩喜悅，當她得悉女Fans仍未諗到為胎兒起甚麼名字時，Adele即爆響口表示自己都好希望盡快再做媽媽，並指每次見到喜歡的BB名字都會在手機中記低，亦透露未婚夫Rich Paul喜歡「Parker」這個男仔名，而她就喜歡「Ray」作為女仔名。