暢所欲玄：肖龍者之姻緣錦囊

‧戀愛特色：

肖龍者有點忽冷忽熱，但在感情生活上不是三心兩意之輩。他們喜歡天馬行空，常有很多特別想法；這些構思未必能一一在現實中實踐，所以身邊若有一位親密的夥伴去了解和支持自己，會令他們更加肯定自己的價值。

肖龍者重視愛情的滋潤，也重視與伴侶心靈上的契合度，並非單純要求一個玩伴而已。當找到投緣對象，會表現得主動而熱情，加上本身很容易發掘到有趣的事情和別人分享，不難討好心儀對象，所以成功拍拖的機會也相對較高。

不過，肖龍者因為是理想主義者，對伴侶也有不少一廂情願的期盼，希望能攜手規劃人生；但當走在一起後發現與想像不符，便容易發生爭執，甚至分手收場。

‧男性貼士：

在談情說愛上有強烈的奮鬥心，追求時顯得十分積極。儘管肖龍男性平日在外表現得有點急進，但回到家裏往往十分平靜及有耐性，落差頗大。

‧女性貼士：

大部分肖龍女性都相當自主和獨立，會主動接觸心儀對象，製造發展機會；但在感情上有一點口是心非的傾向，令人較難捉摸，容易出現似是而非的感情關係。

堪輿學家麥玲玲師傅