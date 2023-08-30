林俊傑拍住男團 進軍韓國？

新加坡天王林俊傑（JJ）近日到訪南韓，在社交網上載身在經理人公司HYBE員工餐廳內歎美食的限時動態，他留言：「我們不是來吃飯的，但……」，之後自揭謎底，晒出跟男團Seventeen成員文俊輝的合照，令網民驚喜萬分，留言謂期待兩人未來的合作，更猜測JJ是否有意進軍K-Pop。