娛樂

F.I.R.官司 Faye否認誣告

曾紅極一時的台灣樂團F.I.R.（飛兒樂團）早年決裂，前主唱Faye指控同團恩師陳建寧於履約保證書等文件上偽簽其姓名，陳建寧則反控Faye誣告；檢方調查後對陳建寧不起訴，另依誣告罪起訴Faye。台北法院於前日首度開庭，Faye聘請王牌大律師辯護，她強調沒有犯誣告罪。
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