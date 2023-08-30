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楊紫瓊返馬國探親 母女搶Fo
奧斯卡影后楊紫瓊早前跟拍拖19年的富豪男友Jean Todt結婚後，日前以人妻身份返回馬來西亞娘家探親，一眾兄弟姊妹將她重重包圍，彷彿成了小公主。她還帶着奧斯卡的小金人拜祭拿督亡父，之後又搭住母親膊頭在大束鮮花旁影合照，網民指楊母高貴大方，和囡囡十足一對姊妹花。
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