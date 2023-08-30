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吳嘉儀陽光海灘度蜜月
剛成為人妻的藝人吳嘉儀（阿七），即來個大解放向粉絲派福利。早前，阿七透露未有時間到丈夫的家鄉海南島度蜜月，惟有到屋企附近的沙灘補數，她在社交平台分享美照，身穿比堅尼盡騷好身段，在沙灘上熱情奔放，一舉手一投足都充分表現出新婚的喜悅。網友估計美照由丈夫Leo操刀，將太太最美一面呈現。
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