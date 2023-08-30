MIRROR嘅事 要問膊頭有花？ AK明踩Frankie 寸嘴捱轟

男團MIRROR成員AK前晚出席主演電影《七月返歸》首映，吸引大批生粉（粉絲暱稱）到場支持。對於隊友Frankie親證收到通知MIRROR不出席本年度樂壇頒獎禮，AK卻表示未收過正式通知，他搞笑說：「你哋點會問Frankie㗎，問個膊頭有花㗎嘛係咪先？其實我哋都係好想去嘅，因為嗰陣我哋應該排緊演唱會，依家公司協商緊行程，公司都爭取緊，度緊個期，等公司安排。」

AK獲太保大讚有演戲潛質，AK直言能跟前輩們合作獲益良多，戲中兩位小演員黃梓曜和黃梓樂好聰明，每次都做足功課，AK亦不敢怠慢。他今次擔正男主角坦言有壓力，可會呼籲粉絲包場？他笑指生粉們表示怕被嚇親：「鬼片最啱搵心儀對象一齊睇。（咪你囉！）我明嘅，但我好難追㗎！」

談到他的甜品店及跟肥仔阿Jer合資的串燒店相繼結業，他未有太失望；對於Jer、Jeremy和肥仔另一餐廳捲欠債風波，問他可有替他們擔心？AK說：「擔心咗自己先啦，我都未搞得掂，點擔心到人啫。」

網友為Frankie出頭 對於AK講笑話何以問Frankie有關MIRROR出席頒獎禮的問題，惹來不少抨擊，有網友嘲諷：「佢老幾？」、「我覺得AK咁答好唔畀面Frankie，唔通Frankie唔係MIRROR一分子？Frankie咁答講事實」、「好寸」、「大家都係下弦，有需要咁樣寸隊友嗎？」