娛樂

羅志祥認成功靠「臉皮厚」

羅志祥鼓勵大家不應輕易放棄。 羅志祥鼓勵大家不應輕易放棄。
羅志祥鼓勵大家不應輕易放棄。
台灣舞王羅志祥被舊愛周揚青爆出荒淫史後，幾經洗底後終於重新做人，並以家庭事業為重心發展，今年7月在台北小巨蛋演唱會上，更主動在台上提起以往醜聞。另外，他又分享自己的成功秘訣是「唔知醜臉皮厚」，直言大家面對失敗時，都不應該輕易放棄，要勇敢站出來向前衝，他亦會繼續加油走下去。
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