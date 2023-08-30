總播放量突破3.7億 胡定欣偷睇結局 劇透「集集有人死」

陳豪、胡定欣和張曦雯（Kelly）昨日帶隊為劇集《破毒強人》宣傳，有指陳豪可憑此劇再奪視帝寶座，他認為言之尚早。定欣表示有偷步看網上平台的大結局，並劇透集集都會有人死，張曦雯就堅持不肯劇透自己能否逃過一死局面。

無綫劇《破毒強人》臨近結局周，昨日一班主要演員包括陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛和郭柏妍等到荃灣宣傳，公布電視台黃金時段連續3周收視冠軍及社交平台總播放量突破3.7億的好成績，活動開始前突然下大雨，與觀眾玩遊戲的環節被迫刪掉。定欣透露劇集倒數最後10集，已偷看網上平台的大結局，並劇透：「之後集集都有人死，有關鍵人物會死。」

陳豪天生係MC 陳豪飾演文華，笑言網民看劇好投入，笑問文華酒店是否由他開，他立即否認。對觀眾力撐他再奪視帝，他讚劇集有電影感及聲樂吸引，但笑言：「太早喇！」另外，有網民批評他主持香港小姐競選的表現，他直認重看也感到不舒服，講笑：「做司儀係需要時間磨練，他日再訓練我應該係好出色司儀，因為我係Moses Chan，即係MC。」他直言只知15號冠軍，中文名也讀不出，被定欣取笑他不知誰是今屆港姐冠軍。

郭柏妍踩滑板受傷 對於王怡然父母被爆在內地經營補習生意有財務糾紛，有苦主要求褫奪她亞軍及最上鏡小姐的名銜，作為港姐評判的Kelly認為王怡然是成年人及獨立個體，事件應該有人負責，但不應該一個人承擔家中壓力。此外，郭柏妍右手肘包了紗布，透露早前在台灣拍綜藝節目《尋找世界另一個我》時，挑戰滑板受傷，手肘和膝蓋遭殃，笑言：「邊度跌倒，會喺邊度起番身。」