投資千萬拍節目 張敬軒野外探索 芭蕉葉遮身

軒仔昨日出席野外服飾品牌活動，吸引大批粉絲圍觀，他分享露營經驗：「曾經約咗蘇玉華同潘燦良去大浪灣露營，只係準備咗少少乾糧，然後去到野外覓食，仲要駁艇到附近海邊，托住行李游水過去！」他受訪時繼續爆瘀事：「當時我負責挖蜆，潘燦良準備咗啲意粉去煮，點知食到大家成口沙，不過氣氛好好同埋好開心！」

代蔡卓妍訴心聲：勉強唔嚟

他透露之後將在網上頻道開設旅遊節目《軒公周遊遊》，到世界各地體驗野外深度遊：「暫時首季拍5集，第一站會去澳洲，睇吓可唔可以去埋撒哈拉沙漠。」問到有甚麼嘉賓？他說：「會搵啲人哋覺得佢唔會露營嘅。（投資幾多？）5集近千萬，要保障嘉賓嘅安全，我哋又想啲畫面靚啲，會出動4K甚至8K拍攝，當然我同經理人好努力咁搵贊助。」問到是否想挑戰鄭裕玲的旅遊節目？他謙稱：「冇得比，同佢比簡直小本經營！佢嘅節目比較享受啲，我哋就似真人騷，會赤裸上身。喺出面露營唔輪到你揀，分分鐘只可以用樹葉遮住，minimum charge芭蕉葉，哈哈！」他透露同時會推出一個真人騷：「幫啲壞鬼後生去搵工，有我簽咗嘅，亦有素人。我係想搵啲新嘢搞吓，搞搞吓可以成立一個小型電視台。」