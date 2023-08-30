「好想有份參演！」 蔡思貝恨做星女郎 搵人幫口

藝人蔡思貝瞄準電影市場，直認對演出周星馳新片「很有興趣」，叫大家幫手向對方「了解」，日後更希望於圈中全方位發展。同場陳山聰則未有因港姐當晚的負評而嚇怕當主持，直言有機會還會再接再厲。

藝人陳山聰、黃宗澤（Bosco）、謝天華、蔡思貝及陳煒等主演的電影《無間一戰》前晚舉行首映禮，胡鴻鈞及吳業坤即席獻唱主題曲《當年情》，不過音響問題嚴重影響兩人演出。安德尊負責擔任司儀，惟「開口夾着脷」連番出錯，先講漏男主角山聰名字，搞到山聰上台不禁謂：「大王（安德尊暱稱），我係陳山聰呀，你見我唔到？」及後安德尊又將《無間一戰》講成《無間道》，醒覺後臨急補鑊，場面尷尬。

蔡思貝受訪時表示今次名義上客串演出，然而其扮演的西醫乃故事發展的關鍵。對於參與電影拍攝，以及自薦周星馳新戲是否已接獲通知，她說：「不如大家幫我問吓佢吖，雖然把口講就話隨緣，但我當然好想有份參演，人生就係喺隨緣中努力。我想拍多啲電影，同時亦想參演舞台劇，如果有朝一日練好啲歌喉，我連音樂劇都想挑戰！」由於其主持的綜藝節目及主演劇集出籠，她坦言近日會頻密開Live與粉絲互動。

山聰冇有怕想再做司儀 山聰與Bosco一同受訪，前者透露今次演大反派，又指兩人已很久沒有合作，更要你猜我度兼打戲連場：「我打到手指尾斷咗。（仲係S形喎。）韌帶始終撕裂咗，武打演員係咁㗎啦，無妄之災，又唔係特登嘅。」山聰其實是與Bosco替身對打時「出事」，記者打趣指「好唔抵」，Bosco笑說：「打我抵啲？」山聰搞笑回應：「如果打你，骨都斷埋呀！」談到會否謝票，Bosco表示：「叫我去邊我咪去囉。」

提到4大小生擔任港姐司儀，表現差被觀眾鬧足兩日，身為司儀之一的山聰依然冇有怕：「即係我哋啱啱演戲時，觀眾都批評㗎，唔通咁樣就唔演咩？所有嘢都要浸淫，吸取經驗之後，如果再有機會嘅話，我都仲想試（做司儀）㗎。（唔夠時間綵排？）係嘅，大家都忙，好似我同蕭正楠咁，前晚（26日晚）先返到香港，時間上係不足嘅。」