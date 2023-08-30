娛樂

徐冬冬夥拍吳卓羲玩「凸」擊

徐冬冬（左）與吳卓羲合演《老》片，密實依然有睇頭。 徐冬冬（左）與吳卓羲合演《老》片，密實依然有睇頭。
徐冬冬（左）與吳卓羲合演《老》片，密實依然有睇頭。
有「中國第一美胸」之稱的內地女星徐冬冬，與尹子維復合後再度進攻幕前。她與吳卓羲合演新片《老闆娘3》，當中有性感演出，不論高貴晚裝還是運動裝造型，同樣相當亮眼，盡展身材曲線。其實徐冬冬不時在社交網分享性感照派福利，除了豐滿上圍外，其纖細長腿亦是賣點，熱愛運動的她更練出腹肌，吸引不少粉絲追捧。
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