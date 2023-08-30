娛圈單打：各個環節皆出事 冠軍勝在夠港女

港姐競選塵埃落定，三甲均是賽前大熱，但當然有人歡喜有人愁。冠軍莊子璇繼續是非纏身，成為眾矢之的。有落選佳麗在社交網發文，暗指賽果不公，有人疑一早知道問題答案，又出圖嘲諷有人「好能裝」云云。其實選美梗有輸贏，莊子璇是否乞人憎毫不重要，重要是后冠已戴在頭上，難怪她寸寸貢謂：「有花生食吓都幾好」嘿嘿。

講真，論樣貌莊子璇只算清純，但勝在反應快識講嘢，對比亞軍王怡然、季軍王敏慈滿口鄉音，她才是真港女，代表香港也算恰如其分。但話又說回頭，亞軍和季軍雖然不是地道香港人，惟性格可愛搭夠，尤其亞軍自認貪錢，頗有娛樂性。

講番個騷，由於曾總經理入廠大修，電視台破天荒找來四大小生擔任司儀，可惜表現不濟，被網民評為「災難級」。蕭正楠亦直認準備不足，一星期前才接獲通知，擺明就是臨時拉夫。陳豪甚至在佳麗回答問題後衝口而出「噏得幾好」，跟其金句「同朕Check吓」有得揮，令人側目。

與其如此，為何不讓麥美恩、C君主持大局呢？還有年初擔大旗主持《萬千星輝頒獎典禮》好評如潮的周奕瑋，顯然是可造之材，無奈一鳴驚人後便無以為繼，大騷不見蹤影，簡直浪費人才。更須一提，當晚的港姐服裝堪稱肉酸，既不高貴，又彰顯不出佳麗美態，有網民狠批「淘寶貨都好睇過佢」，絕非誇張。

至於首度加入AI元素，係就係夠晒話題性，但佳麗與50年後的自己對話，竟出現AI阿婆，十分驚嚇，過程又沉悶，寧願搵林敏驄或李思捷抽吓佳麗水，起碼得啖笑。