中娛星動：宋茜示範正版晚裝 Baby着假貨出鏡 怒炒造型師

Baby當日身穿紫黑色晚裝在鏡頭前展現美態，整體造型性感又不失優雅，中空設計更令飽滿上圍若隱若現，令人充滿遐想。她在直播期間表現大方得體，相當稱職，不過就有眼利網民發現不足之處！有網民分享了內地紅星宋茜早前穿上同款但不同顏色的晚裝照作比較，指出該款晚裝並沒有推出Baby所穿的那一隻顏色，認為她身上是仿製的假貨！翻查資料，內地女星佟麗婭及吳謹言都曾穿上同款不同顏色的禮服，但都不是Baby所穿的顏色。