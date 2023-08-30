中娛星動：宋茜示範正版晚裝 Baby着假貨出鏡 怒炒造型師
女星楊穎（Angelababy）有着精緻五官及苗條身材，向來是廣告代言的寵兒。不過，日前她身穿紫黑色晚裝亮相品牌直播，有眼利網民發現她身穿假貨，事件引起熱議，最終工作室決定撤換造型師平息風波。
Baby當日身穿紫黑色晚裝在鏡頭前展現美態，整體造型性感又不失優雅，中空設計更令飽滿上圍若隱若現，令人充滿遐想。她在直播期間表現大方得體，相當稱職，不過就有眼利網民發現不足之處！有網民分享了內地紅星宋茜早前穿上同款但不同顏色的晚裝照作比較，指出該款晚裝並沒有推出Baby所穿的那一隻顏色，認為她身上是仿製的假貨！翻查資料，內地女星佟麗婭及吳謹言都曾穿上同款不同顏色的禮服，但都不是Baby所穿的顏色。
粉絲群起咆哮
Baby穿假貨一事震驚網民，在內地社交平台惹起熱議，粉絲大為震怒，並遷怒於造型師所為，留言要求撤換。對此，Baby後援會總會透過社交平台發文：「工作室收到回饋後，和造型團隊進行了溝通並尋找合適人選，目前工作室的答覆是執行造型師已更換，也歡迎大家監督後續的工作成果！」
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