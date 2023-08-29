西方的觀點則與中國不同，認為男士以左手代表先天，右手代表後天，女士則以右手代表先天，左手代表後天。所謂先後天者，先天即上天一早注定你的運勢，是沒法改變的，後天代表經過自己之行為性格而定出個人的運程，可以憑藉個人努力而改變命運。

中國人着重咎悔吉凶，認為一切都是整定的，不由自己作決定，故此，要順天而行，不可逆天而為，上天注定了你之富貴貧賤，父母兄弟妻子都是不由自己作主，壽命長短也不可自己決定，正是命裏有時終須有，命裏無時莫強求。當然，無論如何，人生總是有所改變，相信憑着自己的努力，或多或少都可以改善多少。所以，在論手相時也不可太執着，左右手皆觀之，以便作多些參考。若論先後天而言，雙掌一樣咁理想便最好。若先後天掌有差別的話，寧願後天掌比先天掌為優，因後天才是一生之經歷。