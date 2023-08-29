新劇做富二代揸靚車 楊茜堯氹「小朋友」 羅子溢越洋放閃

藝人羅子溢昨迎來39歲生日，向太太楊茜堯越洋示愛，即時閃爆全網！談到今次與羅嘉良合演父子，他直言感激對方「袋錢入袋」，又大讚「爸爸」弗爆，期待彼此再次合作。

子溢目前正與羅嘉良等身處馬來西亞，為新劇《家族榮耀之繼承者》開工，他昨天生日，通告卻由早到晚，壽星仔笑謂：「開工緊要啲，唔使慶祝嘞，我事業心好重㗎，哈哈！」今年未能與妻兒團聚慶生，他改於網上留言，向太太高呼「我愛妳」，又笑說：「我離開咗香港接近兩個月，乜嘢都係佢一手包辦，真係辛苦佢，等我拍完呢套劇，就做湊仔公等佢休息吓。」楊茜堯則越洋「賀壽」，晒出與子溢頭貼頭合照留言：「老公生日快樂，祝你永遠都開開心心，身體健康。」又取笑對方是「39歲的小朋友」，認真冧爆！

期望與羅嘉良繼續合作 據悉，《家》劇馬來西亞外景已近尾聲，大隊9月中可回港繼續拍攝。今次製作費落重本，劇組除於馬國租用萬呎豪宅作主景外，身為「富二代」的子溢更揸跑車代步，兼且全劇西裝獲度身訂造。談到兩度與羅嘉良結片緣，子溢對他心存感激：「無論做人做戲，佢都袋錢入我袋，為人又親切，換到佢一句『我睇好你㗎』，我真係開心到飛起。雖然呢套劇仲未拍完，但我好期待同佢有第3次合作。」

早前同劇的吳岱融口快快透露自己才是子溢「生父」，子溢笑答：「關於我嘅身世就唔講住嘞，大家到時煲劇咪會知囉，不過我同羅嘉良現實生活中嘅性格都好似，大家都唔鍾意應酬，拍完戲就返酒店圍埋傾偈同研究劇本。」他又大讚對方：「依家嘅佢好弗，如果我到咗佢呢個年紀都可以係咁，就真係好OK。」