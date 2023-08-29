北上拍拖斷正 何依婷認愛 讚男友上進
無綫小花何依婷近年備受力捧，事業得意，原來愛情方面亦默默起革命。她日前在廣州被發現孖神秘男行街拍拖，深知紙包不住火的她欣然認愛。
現年29歲的何依婷（Regina）是2017年港姐亞軍，近年成為無綫新一代力捧小花，早前更拍住視后佘詩曼拍新劇。事業正旺的她感情上也有新進展，日前有網民在廣州一個商場見到她與一名神秘男同行，因為不是在香港，他們放下戒心，狀甚親密。該網民表示：「在商場逛街，剛好迎面看到一個好熟口面的美女，近期一直在追《法言人》，所以一眼認得出，好似何依婷。」並附上一對男女的背影照。相中女子的身形與Regina相近，身穿白色上衣襯粉紅色短裙，孭住名牌手袋，造型充滿少女感。另有網民表示同樣見到2人舉止親密：「我也碰到了！商場的美妝店，她跟一男的手牽手。」
慢慢觀察了解
對此，Regina接受本報訪問時大方認愛：「都一段時間，慢慢了解吓，希望大家畀啲空間。」她坦言與男友認識多年，在大學時期已是朋友：「一直都好好朋友，Keep住有聯絡。（識咗咁耐仲要了解？）咁都慢慢了解吓嘅，呢啲嘢唔可以咁兒戲，唔係玩，梗係要慢慢觀察、睇定啲，所以現階段都係繼續了解觀察中。」問到男友是否富二代？她表示：「講真，我冇查人哋家宅，但喺我心目中，佢係一個好勤力、好上進嘅年輕人，我好欣賞佢。」
人人做記者
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