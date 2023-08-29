北上拍拖斷正 何依婷認愛 讚男友上進

現年29歲的何依婷（Regina）是2017年港姐亞軍，近年成為無綫新一代力捧小花，早前更拍住視后佘詩曼拍新劇。事業正旺的她感情上也有新進展，日前有網民在廣州一個商場見到她與一名神秘男同行，因為不是在香港，他們放下戒心，狀甚親密。該網民表示：「在商場逛街，剛好迎面看到一個好熟口面的美女，近期一直在追《法言人》，所以一眼認得出，好似何依婷。」並附上一對男女的背影照。相中女子的身形與Regina相近，身穿白色上衣襯粉紅色短裙，孭住名牌手袋，造型充滿少女感。另有網民表示同樣見到2人舉止親密：「我也碰到了！商場的美妝店，她跟一男的手牽手。」