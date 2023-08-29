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高海寧吊癮 椰青惹公憤
無綫咪神高海寧昨日於社交網上載一輯穿橙紅色比堅尼的照片，盡騷玲瓏浮凸好身材，可是手上的椰青竟然惹起公憤：「放開那椰子！」原來每張照片，高海寧都把椰青放在胸前位置，驕人上圍半遮半掩，令網民大感吊癮。
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