未出得關 送花籃寄意 欣宜好想睇騷 祖兒勉勵：慢慢來

天后容祖兒的34場演唱會圓滿落幕，一直沒有露面的鄭欣宜送上花籃以表支持，看來欣宜仍需要時間調整身心，連想看的演唱會也只得錯過了。而祖兒完騷後即飛撲過紅館給後輩AGA撐場，AGA又首度與未婚未「的士邦」公開合照晒愛。

容祖兒的34場《MY SECRET LIVE》前日終於完成，她在社交網張貼了很多照片，將多晚的回憶一一記錄下來。她特別上載神隱多時的鄭欣宜送她的花籃，疑抑鬱症復發的欣宜身心健康狀況備受外界關注，欣宜在花籃寫住：「記得出人生第一張碟時，簽咗張送畀祖祖你。嗰時細個時寫話：『媽媽話大個咗一定要學祖兒姐姐咁勤力。』到依家我都仲學緊！好想好想好想可以親自嚟睇，可惜錯過了今次機會，唔緊要，惟有等下一次！Love Always，Joyce（欣宜）」，祖兒留下心心說：「thank you my sweet heart！慢慢來，我哋等你！」看來欣宜仍需時間休養。

AGA與未婚夫晒恩愛 祖兒尾場是下晝開騷，完騷後即趕到紅館捧AGA場，可見對她支持，她又在社交網分享兩人在後台合照，祖兒寫道：「一切都是最好的安排，等待讓一切更珍貴，最重要你值得我們的期待，事實證明，火侯啱啱好GOOD SHOW！恭喜AGA」，AGA也回了「三感」：感動、感激、感謝！

前晚AGA一連兩場首個紅館個唱圓滿結束，未婚夫「的士邦」鄭子邦連續兩晚來撐場，騷後兩人在後台首度公開合照，大晒恩愛。

陪巡唱預支蜜月

完騷後AGA被追問到婚期，她笑說：「婚禮未有咁快，佢好好，求婚之後，好尊重我，知道我好多嘢好想做，所以等啱嘅時間先。」她透露計劃舉行巡演和籌備專輯，會否做一首結婚歌給自己？她怕醜笑說：「咁好肉麻喎，不過都好啦。」問到未婚夫可會隨她去巡演，當預支蜜月？她說：「可以嘅，通常屋企人都會跟住一齊。」