出爐港姐冠軍成箭靶 陳怡名預告爆料 莊子璇淡定食花生

港姐競選前晚圓滿結束，然而賽果卻引來網民及落選佳麗不滿，冠軍莊子璇成眾矢之的，狠批她欠「冠軍相」，又戥五強之一的陳霈錤不值，莊子璇昨日現身活動時自認童顏，外表不如歷屆冠軍般成熟；對於落選佳麗陳怡名預告爆料，她不止未驚過，更笑言「有花生食都幾好。」

《2023香港小姐競選決賽》雖曲終人散，不過是非不斷，先是網民不滿賽果，踩冠軍莊子璇冇「冠軍相」兼在問答環節上太擦鞋，並為冇獎的陳霈錤抱不平，「香港小港10號（陳霈錤）意難平」更一度成為內地網熱搜，其後輪到落選佳麗接力炮轟。早前跟網友爆罵戰的陳怡名於賽後接受《東張西望》訪問時，否認對賽果不滿而黑臉，解釋只是太累而忘了要笑。不過，其後放下港姐包袱後的她完全豁出去，在社交網的限時動態中連環發貼「我黑臉，不是因為自己沒進十強。我早知道自己不會進哦，再給我一次機會，我的臉會更黑」又預告爆料「終於結束，可以做自己了，蠻荒唐的一件事，改天來個有問必答」，又叫網民「別來惹我」，火藥味濃。而另一落選佳麗胡睿涵在社交網上載一張膠袋相，相中配文「很能裝像你一樣」暗示有人好叻扮嘢，又留言：「我服我替別人不服」，直認不滿賽果，網民即將矛頭轉到被傳擺款的莊子璇，加上「很能裝」的「裝」字跟「莊」同音。

昨日出爐港姐三甲莊子璇、王怡然、王敏慈及友誼小姐姜依宁會晤傳媒，講到網民戥陳霈錤不值，莊子璇大讚對方表現好，至於被批欠「冠軍相」，她直認：「我個樣比較細個，中一都係咁嘅樣，印象中嘅港姐係成熟少少，不過今年係港姐51周年，今年係新開始，要有新形象。（網民話你擦鞋？）我好鍾意嗰條問題，因為係選港姐，所以我將個答案同港姐連埋一齊，想用個有趣嘅方式表達。」對於陳怡名預告爆料，她稱毫不擔心：「有花生食吓都幾好。」又指對方為人真性情。而有網民將COLLAR成員Day與她的中學相片作比較，指Day顏值完勝她，她解釋那張照片自己剛好半開合眼。提到她在比賽時表現自信，她否認視冠軍為囊中物，自爆淡定是假象，台上緊張到腳震，跳舞有甩漏，但自認問答環節贏急才。

王敏慈有獎攞滿意賽果 對於網民與佳麗不滿賽果，王怡然及王敏慈表示不知情，王敏慈笑言自己有份獲獎，當然滿意，她稱眾佳麗感情好，已相約一齊打邊爐，並會由雙料亞軍王怡然埋單。講到陳怡名預告爆料，兩人笑謂要跟對方八卦一下。至於王怡然自爆在五強環節中一度走錯位，坦言未想過得獎，感覺似發夢，她們又認為廣東話差會影響比賽分數，承諾會努力練習，王敏慈指會跟王怡然互相幫忙，王怡然即搞笑地說：「我哋唔好互幫，搵個講得標準嘅本地人幫啦！」

另外，前晚比賽結束後，得獎佳麗們接受《2023香港小姐競選Welcome Miss Hong Kong》訪問，她們的家人及朋友都有到場見證眾人得獎一刻，其中王敏慈的母親開心落淚，稱讚女兒是努力之人，莊子璇則透露很久未有吃碳水化合物，之後會跟媽媽及哥哥吃餐好，最想打邊爐。莊子璇於凌晨兩時乘坐大會七人車返到深井住所，換上便服的她落車後到車尾箱取行李，拖住一大個行李篋回家。

站在莊子璇隔籬的陳怡名（左）在台上面燶燶！ 陳怡名 莊子璇凌晨時分返會寓所，依然難掩興奮心情。