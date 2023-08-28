19缺1 泰一車禍缺陣 NCT等足7年 合體晒冷

韓國人氣男團NCT前晚破天荒合體，以19人陣容在韓國舉行戶外騷，場面壯觀，成員坦言等了7年終可聚在一起開騷，就似發夢一樣，成員道英特別提到早前遇車禍的泰一，指對方已接受手術，很快會康復歸隊。

NCT出道7年來都是以小分隊形式活動居多，前晚難得合體在仁川文化競技場舉行演唱會《NCT NATION:To The World》，來自NCT Dream、NCT 127及WayV等隊伍共19名成員晒冷式出席，成員泰一則因早前遇電單車事故受傷而未能演出。

除了演繹NCT 127、NCT Dream、WayV及NCT DOJAEJUNG的歌曲之外，他們亦罕有以NCT第一個小分隊NCT U的陣容示人，演唱出道歌《The 7th Sense》，令粉絲十分驚喜。由於在露天場地開騷，NCT Dream的Mark特別多謝粉絲在炎熱天氣下來捧場，仁俊則說：「今天是第一次集合NCT的所有隊伍開演唱會，已經等了7年，終於等到這個特別的日子，這將會是非常難忘的一天。」Jeno亦說：「這場演唱會好像只會在夢中見到，現在終於變成現實，真的好神奇。」

隊友代報平安 在WayV表演結束後，舞台裝置突然發生故障而令演出中斷，WayV的成員便抓緊機會跟粉絲互動，又輪住撒嬌冧粉絲。同時是NCT 127及NCT DOJAEJUNG的道英最後特別提到缺陣的泰一：「泰一在電單車事故中大腿骨折，所以不能參加今天的演唱會，但他已經完成手術，正在恢復，當然現在最重要的是專心地接受治療，泰一說很掛念大家，會好快康復然後回來，大家不要太擔心。」

NCT今日推出第4張大碟《Golden Age》，他們在騷上首度表演主打歌《Baggy Jeans》，隊長泰容預告今次會進行很多宣傳活動：「以我所知，下星期已有大約9個行程，我們會做到最好，不會留下後悔！」