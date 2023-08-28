暢所欲玄：金也空，銀也空，死後何曾在手中？

經常聽到人說「出來行遲早要還」，為甚麼仍有這麼多罪惡發生？難道那些人不信或不怕有報應嗎？正所謂「一命二運三風水四積陰德五讀書」，其實我們的命運主要受這五個因素影響：命是父母恩賜，一個人的出生年月日時是先天的數，當然不能改！運是指後天的運氣，可以通過人為去改變，舉例如預測到天將下雨，我們可以叫停嗎？不能，但天不能阻礙我用雨具或選擇避開；風水可以當環境學去研究，亦是一門統計學，試想想，當你置身風和日麗、山清水秀的環境，感覺自然舒服一點；陰德可理解為因果論，佛偈有云：「若知前世因，今生受者是。若知後世果，今生做者是。」你相信有前世今生嗎？盂蘭節又跟運程扯上甚麼關係？大家思考吧！最後是讀書，也就是從書本吸取知識，再從日後經驗得到豐富常識。