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朱晨麗倒立粉碎大肚傳聞
藝人朱晨麗日前傳出與年輕富二代史昊洺撻着，更爆出疑似大肚的照片。朱晨麗已火速否認，指她沒有追求者亦沒有懷孕，可惜消息愈傳愈盛。她近日透過社交網分享到沙巴旅行的照片，見她玩倒立又吃榴槤，以否認懷孕謠言。
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