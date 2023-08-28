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趙麗穎孖謝娜紮紮跳狂歡
內地女星趙麗穎演技精湛，私底下對音樂亦有濃厚興趣，早前她欣賞藝人謝娜丈夫張杰的演唱會，見她隨着音樂節奏搖擺身體，相當投入現場氣氛，謝娜表示麗穎與幾萬人一起在跳。結果大批網友留言：「麗穎妹妹蹦跳了。」
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