迪麗熱巴網球裙騷逆天長腿

內地「零死角美人」迪麗熱巴昨日出席健康食品活動，穿上白色網球裝化身網球女神，展示其青春活力一面，不少網民留言想約她打場友誼賽，球場上一較高下。不過相信就算約到熱巴，也只會「襄王有夢，神女無心」，皆因日前她開直播時，被發現戴上由黃景瑜任代言人的頸鏈，似乎她正暗示分分鐘都掛住緋聞男友。