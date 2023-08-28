想同薛家燕夾Band 張敬軒大跳開花舞 提早拉票

歌手張敬軒（軒公）前晚為《新城台慶Music Fantasia音樂會2023》演出，慶祝新城知訊台15周年。他出場時台下觀眾反應熱烈，有男觀眾興奮大叫。他稱與電台有超過20年友情，情比金堅，提議著名填詞人兼電台高層周禮茂舉行作品展，自薦一定參與演出。距離樂壇頒獎禮還有數月，他已提早為歌曲《隱形遊樂場》拉票，台上軒公夥拍薛家燕合跳改編韓版《FLOWER》的十字步式開花舞，掀起高潮。他笑稱家燕的開保險箱動作難跳過BLACKPINK，講笑想與薛家燕組樂團，由薛家燕玩結他，軒公打鼓，林家謙講笑只能做咪腳。