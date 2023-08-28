想同薛家燕夾Band 張敬軒大跳開花舞 提早拉票
歌手張敬軒（軒公）前晚為《新城台慶Music Fantasia音樂會2023》演出，慶祝新城知訊台15周年。他出場時台下觀眾反應熱烈，有男觀眾興奮大叫。他稱與電台有超過20年友情，情比金堅，提議著名填詞人兼電台高層周禮茂舉行作品展，自薦一定參與演出。距離樂壇頒獎禮還有數月，他已提早為歌曲《隱形遊樂場》拉票，台上軒公夥拍薛家燕合跳改編韓版《FLOWER》的十字步式開花舞，掀起高潮。他笑稱家燕的開保險箱動作難跳過BLACKPINK，講笑想與薛家燕組樂團，由薛家燕玩結他，軒公打鼓，林家謙講笑只能做咪腳。
Gin Lee台上補過生日
林家謙現場唱出AI尹光版本的《一人之境》向前輩致敬，笑稱台上忘記為自己拉票大嘆蝕底，並藉《難道喜歡處女座》祝前晚生日的李幸倪（Gin Lee）生日快樂。Gin Lee獲大會送花及生日卡，全場觀眾亦一同祝賀，她開心表示迎接生日時正在綵排，有林家謙、馮允謙及林奕匡幾位暖男紳士包圍，感覺超正。生日願望希望明年在紅館開最少5場演唱會，承認正在部署中。
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