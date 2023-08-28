講明婚後冇愛 吳若希抱女離家出走

歌手吳若希最介意老公所謂的「閨蜜」無視其存在，自爆試過被激嬲，一把火燒掉老公前度送的頸巾，婚後更試過兩次抱女離家出走，給老公一個教訓！

吳若希（Jinny）曾被冠上「惡妻」之名，經常鬧老公又公開數老公不是，但近年生了兩個小朋友後，她自言脾氣有所收斂。近日她亮相連詩雅及楊詩敏主持的網上節目《絲打圍爐》訪問，大談夫妻生活，期間自爆愛離家出走以懲罰老公：「我鍾意抱住個女一聲不響咁離家出走，咁樣先代表我真係嬲，瑣碎嗰啲我會直接鬧，鬧完就冇事。我記得由結婚到個女出世，試過兩次離家出走，因為佢死口唔認錯！」

放火燒「情敵」頸巾 她明言最介意老公的前度不避嫌，不時在她面前出現，而老公婚前的「閨蜜」亦令她不是味兒：「佢個閨蜜好神秘，老公將我哋拍拖嘅嘢同佢分享，但個女百日宴時請佢又唔嚟，好似縮埋喺龜殼咁。」她慶幸婚後老公所有前度及閨蜜都消失，大讚老公：「呢樣佢做得幾好。」不過，她斥責老公經常打機，曾經為此進行激烈討論，她更嬲到擲爛電腦。她又稱曾發現老公前度送贈的頸巾，老公卻不肯承認這位前度，結果她一把火將頸巾燒掉。她奉勸未婚人士要考慮清楚才結婚：「因為結完唔會有愛。」

另外，吳若希一家四口前日過大海出席女兒Giselle學校的周年匯演，囡囡有份上台表演芭蕾舞，她說：「我哋舉家過去，順便探吓老爺、奶奶，又可以嚟睇騷。」一班家長獲邀上台頒獎給小朋友，又獲學校頒發感謝狀。她指囡囡較為害羞，今次可以在近千人面前表演可謂相當叻女：「我想畀滿分佢，但滿分就冇進步空間，畀98分！（細佬喺台下？）佢喺台下永遠好似粉絲Mode咁，好有反應。」當日她還帶囡囡去挑戰室內跳傘，笑說：「原來小朋友大個咗冇咁細膽，家姐真係好叻，佢同我講好鍾意玩添！我依家大鑊啦，因為飛一轉都幾貴，準備破產！」