新《梁祝》延續經典 明年載譽重演 梁兆明梁非同約定一生一世

「創意班主」彭美施（施姐）今年重點粵劇力作新《梁祝》，一連三場於西九戲曲中心大劇院的演出圓滿成功，「雙梁配」梁兆明及梁非同完美演繹梁山伯與祝英台，無論服飾及舞台布景均讓人驚艷，連「戲迷公主」陳寶珠都大讚不已！由於演出空前成功，彭美施前晚宣布明年將載譽重演兩場，以答謝戲迷支持。

由梁兆明、梁非同主演的新《梁祝》前晚舉行尾場，台前幕後三度謝幕，戲迷仍感不捨，施姐隨即宣布明年1月13及14日載譽重演兩場，選這個日子含有雙重意義，既以一生一世（13.14）來比喻梁祝至死不渝的經典愛情，另一含意是戲迷對演員及粵劇一生一世不離不棄的支持，所以約定一生一世（1314）再聚於西九舞台！

彭美施為「梁山伯」動容 對於演出成功，彭美施大讚梁兆明這位新梁山伯在演繹新曲《山伯歸天》一幕，聲淚俱下唱斷腸，觀眾也感動落淚。而梁非同在《英台哭墳》披上鳳冠被「逼嫁」，雷劈花轎哭墳自盡，亦把祝英台的哀傷盡情在身段與功架上表露無遺，令觀眾數度拍掌激讚。

三場演出順利完成，梁兆明感到好滿意，視新《梁祝》為其從藝以來一部重要的作品，尤其他演繹《山伯歸天》，更感動不少戲迷，當然亦有觀眾疑問為何聽不到耳熟能詳的《山伯臨終》？兆明說：「梁祝故事，粵劇有好多個版本，有我師公（林家聲）嘅《山伯殉情》，陳笑風老師嘅《山伯臨終》，我覺得既然今次係新《梁祝》，就提出要求唱一首新曲《山伯歸天》，雖然有觀眾會覺得勝不過前人，不過亦有好多戲迷反映呢首新歌亦好能夠帶動觀眾進入角色故事，所以我畀自己合格。 」

提到今次跟梁非同合作，身為前輩的兆明竟然話有壓力：「佢第一日排戲就已經可以放低劇本唔使再睇，真係畀到我好大壓力，非同交足功課好盡力，如果要我評分，我畀佢好高分數。」

陳寶珠後台打氣 戲迷公主陳寶珠前晚與家姐蘭姐低調出現於觀眾席專心睇戲，不過仍被觀眾發現，她又趁中場休息時間入後台探班，為梁兆明及梁非同等打氣，睇完全場才離去，並說：「非同演得好好！」雖然非同未能即場親自向陳寶珠答謝，不過能得到前輩一句支持說話，對她來說就是強心針。