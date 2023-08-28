擊破謠言一身輕 梁朝偉開P放電

影帝梁朝偉日前傳出與內地女星程瀟有不尋常關係，引發網民熱議，事件持續發酵，他日前發聲明斥謠言不實，不過出席活動時心情未受影響。

梁朝偉昨日出席兒科醫學首屆頒獎禮，擔任頒獎嘉賓的他親切地向小朋友頒發獎項，並在台上分享兒時經歷，自言在基層家庭長大，每個人或多或少都會有缺陷，不論是心理還是生理上：「我除咗係基層家庭長大，仲係嚟自單親家庭，記憶中好似6、7歲左右，爸爸有一日就消失唔見咗，所以我中學未畢業就出嚟工作。喺工作期間覺得自己讀書唔夠多，但係可以自修同進修。」他表示自己可以做到現時的成績，相信大家亦可以。

孖老友頭貼頭合照 另外，藝人上山詩鈉（Anna）早前舉行生日派對，除了有其索爆囡囡Hilary外，梁朝偉亦有參與其中，心情似乎未受近日的緋聞影響。同場還有不少藝人，包括梁家輝夫婦、張智霖及袁詠儀、邱淑貞夫婦及謝天華夫婦等。梁朝偉與Anna向來老友，他們在派對上頭貼頭合照，見偉仔神色自若，電眼威力不減！

梁朝偉與上山詩鈉 除了偉仔外，張智霖及袁詠儀都有參與Anna的生日派對。