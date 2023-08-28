姊弟戀宣傳 攞正牌放閃 宋軼白敬亭入晒戲 患難見「真情」

內地藝人白敬亭及宋軼的定情作《長風渡》，鐵定今晚9時30分於翡翠台播映。二人拍攝期間朝夕相對變假戲真做，投資方索性打正旗號，拿二人戀情作宣傳，而每當談起與宋軼合作，白敬亭即露出一副冧樣，相信戲迷煲劇更易投入。

白敬亭憑主演《川內相親》及《開端》等流量劇，奠下內地劇壇小生之位，去年他與宋軼首度合作，合演古裝劇《長風渡》，劇集於內地推出時，即創下8.6億點擊。該劇改編自內地作家墨書白同名小說，描述布商之女柳玉茹（宋軼飾），與「富二代」顧九思（白敬亭飾），性格截然不同的二人成了歡喜冤家，在錯配的婚姻中從摩擦到共同成長，並攜手經歷多次生關死劫。九思從底層官員做起，逐漸升至戶部尚書，並致力於國家的改革，而玉茹則運用生意頭腦以財力讓國泰民安，兩人合力寫出一段盛世佳話。

《長》劇內地版本長達40集，無綫則剪輯成31集，劇情更見緊湊。故事甫開始便交代九思父母為免兒子被欽點作駙馬，陰差陽錯向玉茹提親，玉茹則為救父下嫁九思，但卻認定對方是紈絝子弟，甚至提刀往青樓找九思尋仇！及後顧家生逢巨變，九思不得不重新做人，但此時朝廷奸臣當道，九思與玉茹不單捐出家財，更捨身撥亂歸正。一對璧人由生活無憂、走難到險些戰死沙場，最終認定對方為畢生摯愛。

生死之吻 甜笑嬉鬧 劇內九思與玉茹的情路崎嶇不平，不過現實生活中，29歲的白敬亭與33歲的宋軼成功譜寫姊弟戀！從幕後花絮可見，二人一時從背後撫肩，一時又頭貼頭講悄悄話，即使是戰場城門上拍「生死之吻」前，也四目相投甜笑嬉鬧，令片場散滿粉紅氛圍。未幾二人更被拍得疑似同居、見家長，再一步坐實戲假情真，雖然雙方至今未官宣戀情，但白敬亭被問到與宋軼首度搭檔的感受時，亦難藏嘴角甜笑，猛力誇讚拍檔演技精湛，不少網友即留言：「一誇女友就讚不絕口是吧！」而《長》劇於首播時，劇組更以「絕世甜劇，真情侶演繹歡喜冤家」作宣傳語句，令粉絲大感嘩然。