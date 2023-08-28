瞓地獻唱紀念亡姐 AGA開竅創作 全靠Eason攝走靈魂

歌手AGA（江海迦）因3年疫情令演唱會日期一改再改，前晚終如願舉行首個紅館個唱，並邀得陳奕迅擔任嘉賓，全場尖叫！她多次感謝歌迷支持，又主動提到婆婆患病，但未有公開講未婚夫。

AGA於個唱上展示多才多藝一面，先以結他自彈自唱《The Lovers》，再以鋼琴彈唱《Better Me》。她以白色舞衣躺於舞台上，獻唱寫給因癌病離世的二家姐的歌《若》。一輪靚聲演唱後，她才向歌迷表示：「終於可以企喺呢個台，多謝每位入場嘅觀眾。3年等（開騷）嘅過程有失望同希望，相信大家嘅生活起伏都同我一樣，我寫嘅歌等於呢幾年嘅心情，會唔開心同諗點樣克服難關，多謝你哋陪我等到再次日出。」

演唱會驚喜浪接浪，嘉賓陳奕迅（Eason）突然現身，與AGA合唱新曲《Special One》，台下即起哄！AGA向Eason說：「你畀咗好大嘅啟示我，2003年我睇你演唱會，你唱歌令我好似靈魂被攝咗入去咁，跟住我就開始寫歌，多謝你做我紅館演唱會第1位嘉賓。」Eason爆AGA小秘密：「當年你學校要行半個鐘大斜路先去買到零食，你買一大袋留喺學校，然後用貴少少嘅價錢賣畀同學，就儲到錢去買我演唱會飛。」

哽咽感謝婆婆 談到今次合唱，Eason說：「首歌2014年寫嘅，到2021年疫情大家冇乜可以做，我撞到你個監製舒文，佢問我做唔做，當時我已經冇歌可錄，覺得係時候唱喇，哈哈！你好有要求，錄完唔滿意又再錄。」AGA即笑指剛才播了少許MV片段，Eason即口甜舌滑表示：「係咩？我集中望住你咋，你今晚好靚！」

演唱會尾段，AGA感性表示：「我其實覺得自己好幸運，兩度取消演唱會時真係唔知幾時企到上呢個台，但知道好多人支持我。終於能夠企上呢個舞台，今晚夢想成真。」她語帶哽咽說：「我仲想多謝一個人，佢係我婆婆。佢等咗3年想睇我嘅演唱會，但之前佢入咗醫院，為咗想嚟，佢好努力去做復健。」然而全晚她未有公開提及未婚夫「的士邦」。