蕭正楠爭視帝鬥長命

陳豪、陳展鵬、陳山聰與蕭正楠幾位「愛妻號」昨晚擔任司儀，笑言奉旨睇女，但睇稿更為緊要，阿蕭更自爆：「晚晚喺度Loop啲港姐相，驚老婆以為我睇女仔！」陳豪與展鵬的太太都是港姐冠軍，前者否認早就看上陳茵媺，但趁機賣口乖冧老婆：「娶到佢係我嘅幸運，佢依家變咗，變咗愈嚟愈靚，令到我都好自豪，所以叫陳豪！」阿蕭即寸他：「依家你應該叫陳自豪。」

陳山聰笑言由他們做司儀，是因為司儀要夠入屋：「我哋3個都係視帝，有觀眾緣。」還未體會過視帝滋味的阿蕭充滿自信說：「只要我努力、好長命，我相信總有日會成為視帝！」3位拍檔表示支持，阿蕭即笑說：「咁你哋今年唔好拎啦！」

他們又在鏡頭前發表愛的宣言，明言不會行近佳麗、不會眼望望有眼神交流，更不會與佳麗有身體接觸，陳豪笑說：「我唔會請佢哋飲咖啡！」又講明不會向佳麗抄牌。他們自認是粉絲，每年都會睇港姐競選，展鵬更表示：「我日日喺屋企睇住香港小姐，睇咗5年！」陳豪笑說：「我仲犀利，睇足10年，仲愈嚟愈好睇，愈嚟愈鍾意睇！」

今次是他們首次做司儀，表現難免生硬、有甩漏，全程睇稿照讀，與佳麗欠互動，即使佳麗答話，他們繼續照讀講稿的台詞，變成九唔搭八，陳豪更不慎將梁超怡讀錯成梁「蕉」怡。