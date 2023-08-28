黃嘉雯讚「男友」細心 見埋家長

16位港姐佳麗昨晚鬥智鬥美，多位藝人亦悉心打扮踏上紅地氈爭妍鬥麗。打頭陣出場的師姐馮盈盈身穿白色紗裙露出美背及長腿，對於獲讚打扮性感，她說：「天氣熱嘛！」之前她被冒認在網上開投資班，她表示：「畀人冒認帳號，絕無此事，已交由公司處理。（報警？）都係畀公司處理，自己有小投資，但冇資格開班教人囉！」劉穎鏇則穿低胸裙示人，指當年參選時只得19歲，有特別留意今屆只得18歲的胡睿涵，讚她很有膽識。

港姐向來戀事多，傳與蔡卓妍前男友石恆聰秘撻多時的梁超怡雖然有亮相，但以趕入廠為由，不接受訪問。至於之前被本報踢爆暗撻富二代Jordon的黃嘉雯，受訪時直認雙方了解中，問到對方有甚麼吸引到她？她笑說：「好尷尬喎呢個問題，佢係好男仔、好細心。」她直認有單獨約會，又口快快說：「佢對家人好好。（見埋家長？）我哋約出嚟時，佢媽咪會一齊出嚟。」

至於2021年港姐宋宛穎及梁凱晴同樣穿紅色晚裝亮相，雖然夠搶眼，但「娘味」甚濃。而上屆港姐林鈺洧、許子萱、梁超怡及邢慧敏齊齊踏上紅地氈，即將卸任的林鈺洧坦言心情矛盾，有點不捨，但又很想盡快見到下一任誕生。另外，邵初以閃亮銀色連身裝示人，造型高貴大方。