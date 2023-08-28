王怡然「最上鏡」封雙料亞軍 莊子璇破宿命 大熱摘后冠

選美盛事《2023香港小姐競選決賽》昨晚假無綫將軍澳電視城舉行，16位候選佳麗經過一番爭妍鬥麗後，最終由莊子璇以大熱姿態摘下價值300萬的后冠，更成功打破「后冠魔咒」。亞軍王怡然同時贏得「最上鏡小姐」，王敏慈則奪得季軍，姜依宁獲「友誼小姐」。

本屆破天荒以「AI生成港姐」陳婉嫣夥拍4大男神陳豪、陳山聰、陳展鵬及蕭正楠擔任大會司儀，開場時，一眾佳麗與「AI佳麗」同場比相似度，然後與司儀展開對話。佳麗毛志琛被問到4位男神的相似度，陳豪補充：「我哋都有眼耳口鼻同姓陳。」毛志琛反駁：「中間有位姓蕭。」贏得全場掌聲。陳曉彤被問到「昔日13號」鄺美雲及陳茵媺誰較美，她答：「一樣咁靚，氣質唔同！」陳豪即趁機放閃：「喺我心目中，陳茵媺最完美！」

黃泳嘉重施故技 表演嘉賓曾比特率領一眾佳麗跳唱，然而佳麗未能發揮水準，尤以梁晶晶表現特別生硬，只得王敏慈及莊子璇表現尚算合格。而吳業坤唱《今生今世》時，意外踩到王敏慈裙尾，二人即時呆了一呆。經過3個回合後，大會宣布10強名單，佳麗以泳裝登場熱舞，效果震撼，最終黃泳嘉、鄧凱文、王怡然、毛志琛、潘明璇、陳霈錤、陳曉彤、莊子璇、郭珮文及王敏慈順利入圍。期間見莊子璇表現得相當緊張，對着鏡頭喘大氣，而陳怡名宣布出局後即時轉身離場，之後再出場時木無表情。

黃泳嘉日前在才藝表演吹牧童笛，憑此人氣急升，昨晚在AI問答環節中，嘉賓主持麥美恩與C君要求她即場重演，她保持水準，並趁機表示希望可以做喜劇演員。而王怡然公開明言想做「富婆」，問到她願以哪部分的美貌去交換金錢？她應要求即場向高層樂易玲要求較高的「騷錢」﹕「多啲啦！」一股傻勁令台下傳來陣陣笑聲。莊子璇被指DNA有少許非洲血統，問到她會如何為自己的部落謀福利？口才了得的她十分懂得「賣廣告」，將所有答案圍繞在本屆港姐競選，例如：「幫族民攞港姐騷門票」。

王怡然、陳霈錤、莊子璇、郭珮文及王敏慈再下一城殺入5強，「最上鏡小姐」是王怡然的囊中物。緊接5強再接受「國際論壇」考驗，首個出場的王怡然談及環保議題顯得十分緊張，中英夾雜的回應令人不明所以；莊子璇談到「人工智能解決長者生活」，她淡定回答：「AI可以為佢哋提供醫療協助，以及可以同佢哋傾吓偈、開解吓，但發展未完善，我哋應該每人踏前一步釋出關懷。」贏得全場掌聲，相信亦為她贏得不少分數，她最終脫穎而出，成為本屆香港小姐冠軍。