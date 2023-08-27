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72歲美國男星標梅利與44歲美國女歌手Kelis被爆結束2個月戀情，知情者指是女方提出，原因是2人工作繁忙。他們再見亦是朋友，彼此表現友善。
韓星朴寶英、朴敘俊與李炳憲昨日在首爾金浦的戲院出席新片《烏托邦浩劫》謝票活動，慶祝電影入場人次突破300萬，3人向觀眾送禮物，又親民地與粉絲自拍，大派福利。
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