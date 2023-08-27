爽朗性格 男女通殺 安俞真@IVE剪短髮 成日本女同志最愛

韓國女團大舉侵佔日本樂壇，人氣組合IVE隊長安俞真男女通殺，憑女神魅力迷魂男粉絲，更因真性情而贏得同性喜愛，險勝女團aespa成員Karina，榮登日本女同志最喜愛的K-Pop女團成員！

近年K-Pop女團當道，除了6年前已在日本插旗的韓團TWICE之外，同鄉組合aespa、Red Velvet、IVE及LE SSERAFIM等也爭相赴日搶灘。各隊成員各具魅力，吸引大批女同志的青睞，近日當地女同志討論區公布由會員票選的「最喜愛K-Pop女團成員」Top 10排名。

去年9月進軍日本的IVE人氣爆燈，將於9月1日20歲生日的隊長安俞真，除了擁有標致五官及女神氣質，更憑率真爽朗的性格冧掂當地女同志，在是次票選活動中，險勝屈居亞軍的Karina。不少支持者大讚原本留有一頭長髮的安俞真散發女神氣質，最近剪短髮更添活潑開朗，是不少女同性戀者鍾情的類型；Karina則憑型格打扮贏得亞軍寶座。

拍綜藝節目吸納粉絲 另一女團宇宙少女的28歲成員雪娥憑高冷形象躋身三甲。人氣高企的TWICE日本成員Mina與Sana，同樣有大批女同志樂迷，2人分別進佔第4及5位。第6至10位依次是韓團Red Velvet成員Seulgi、IVE成員Gaeul、LE SSERAFIM成員許允真、MAMAMOO成員玟星及宇宙少女成員恩熙。

至於走可愛公主路線的IVE主將張元英，以及LE SSERAFIM日本成員宮脇咲良雖然深受日本宅男喜愛，卻不是女同志的取向，同樣未能躋身十大。

另外，安俞真經常在綜藝節目中展現健康及開朗的形象，她最近為時尚雜誌示範秋冬裝，罕晒成熟女人味，受訪時表示透過綜藝節目，令更多不同年齡層的觀眾認識自己，有觀眾讚她就如鄰家女孩一樣平易近人，她亦希望在節目中展現出有別於舞台的魅力，又表示最想成為身心健康的藝人。