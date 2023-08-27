歌手林奕匡前晚出席港台活動，鼓勵年輕人不要原地踏步：「唔使人逼你去做，亦唔係為人，係為自己，咁你嘅動力就會多，之後慢慢實現夢想。」他希望在舞台感方面可以突破自己，覺得AI歌手可取替真人唱歌，卻不能做到舞台表演。身材瘦削的他為健康而勤做運動，結果有意外收穫，胸肌大了2吋，重穿舊西裝時出現爆鈕情況！