8月27日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月27日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
林奕匡擴胸爆衫鈕
歌手林奕匡前晚出席港台活動，鼓勵年輕人不要原地踏步：「唔使人逼你去做，亦唔係為人，係為自己，咁你嘅動力就會多，之後慢慢實現夢想。」他希望在舞台感方面可以突破自己，覺得AI歌手可取替真人唱歌，卻不能做到舞台表演。身材瘦削的他為健康而勤做運動，結果有意外收穫，胸肌大了2吋，重穿舊西裝時出現爆鈕情況！
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230827-0827_00282_062/林奕匡擴胸爆衫鈕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc