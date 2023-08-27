JW獨力湊細路 年底「生得」
歌手王灝兒（JW）、《中年好聲音》歌手羅啟豪及支嚳儀，昨日出席Mira Place年度音樂節「Gimme LiVe 2023」終極音樂會。JW透露疫情以來都未有機會跟Fans聚會，看到粉絲來捧場很開心，明年生日都想跟他們一起慶祝。
提到兩歲的姨甥早前被粉絲索簽名，她稱其實是姐姐捉着他的手簽名，並自爆早前接受了一項挑戰，就是獨自帶姨甥去主題樂園遊玩，完成了6小時的任務，事後發現贏得一身肌肉，希望姨甥的成長回憶中有她的存在。問到其生B計劃，她笑言只有計劃「生歌」及「生碟」，計劃年底出碟，可以配合音樂會一同進行。
支嚳儀開音樂會慶生
至於羅啟豪和支嚳儀現身吸引逾百粉絲支持，前者透露有粉絲早上7時前已來霸頭位，笑言有時人數太多，即使是自己的父母也要讓位。他指近日健身已見成績，但仍未練到腹肌。而支嚳儀的3歲兒子亦有亮相打氣，她指下月有意舉行小型生日音樂會，與80位粉絲一同唱歌慶祝，並計劃出甜品食譜。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：