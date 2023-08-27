JW獨力湊細路 年底「生得」

提到兩歲的姨甥早前被粉絲索簽名，她稱其實是姐姐捉着他的手簽名，並自爆早前接受了一項挑戰，就是獨自帶姨甥去主題樂園遊玩，完成了6小時的任務，事後發現贏得一身肌肉，希望姨甥的成長回憶中有她的存在。問到其生B計劃，她笑言只有計劃「生歌」及「生碟」，計劃年底出碟，可以配合音樂會一同進行。