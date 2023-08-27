爸爸激讚女婿有擔帶 張寶兒為袁偉豪平反：佢Afford所有支出！

張寶兒（Bowie）與袁偉豪（Ben）結婚後，因女方家境富裕，令Ben一直備受輿論壓力。日前Bowie接受電台訪問，為老公大平反，指拍拖旅行的使費均由男方負責，而爸爸亦對女婿有讚冇彈，讚Ben做事有擔帶！

袁偉豪與張寶兒於2020年結婚後，曾被不少網民揶揄「入贅」及食軟飯，對此，Bowie大表無奈：「從來都係外界或社會嘅標籤，變咗Label佢點樣融入我嘅家庭。其實我哋經濟獨立，Ben係一個好傳統、好有責任感嘅男人，拍拖去旅行時，經常主動Afford（負擔）所有支出，會完全Take care我，反而有時我要求AA制。」她直言替老公不值：「有時啲人認定咗佢係一個點樣嘅人，但真係唔係大家咁諗！Ben係好好人、好愛錫家庭同好有責任感。我阿爸一開始已經覺得佢係好男仔，就係因為最初大家問佢我哋係咪拍拖，佢係主動承認，阿爸就覺得佢好有擔帶！因為當時嘅娛樂圈，唔係太多人願意公開戀情。」

談到入行短短兩、三年就答應求婚，原來當時Bowie曾經擔心過對事業有影響，她說：「好多人同我講咁早結婚代表唔想做，又有人話生咗BB嘅女藝人就冇晒女神嘅幻想，我都有思考過……但點解女性一定要二揀一？咁樣唔公平，何況10年後冇結婚，我嘅事業一定就會好？當搵到一個我認為可以一齊行嘅人，就應該先捉緊眼前嘅幸福！」她還自揭甫結婚就計劃生育：「Ben係家中獨子，我想同佢建立一個大家庭。（生夠一隊足球隊？）哈！會生多過兩個啦！」

打孖驗出「四條線」 節目中，Bowie更自揭年初疫情期間發現懷孕的有趣「四線」過程，原來當時夫妻外遊回港，感覺不適才進行檢測，繼而發現懷孕：「首先我係驗COVID中咗先，同日因為覺得最近身體唔太規律，所以順便驗埋孕，點知同一日就驗到，最後我係四條線，仲擔心影響到BB！」問到懷孕後，老公是否表現得分外關心？她即放閃表示：「佢不嬲都對我好好！好關心我、好照顧我！」