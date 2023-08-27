中娛星動：被爆靠離婚致富 李現緋聞女友傳做小三逼宮

內地人氣小生李現感情生活多姿多采，近日傳出與網紅曉雪打得火熱，女方隨即被爆黑歷史，指她曾以第三者姿態逼走正宮上位，之後離婚致富。問到與李現之間的戀情，她不置可否：「你去問他！」

男星李現因演出《親愛的，熱愛的》一劇爆紅，感情狀況備受關注。曾與多位女星傳緋聞的他，近日被爆與內地網紅曉雪拍拖，戀情傳出後雙方未作回應。曉雪隨即遭起底，網民發現她疑曾結婚，更是以第三者身份逼走正宮上位，最後靠婚姻致富。對此，她反駁網民的質疑，澄清本身已家境優厚，沒有靠離婚來獲取金錢，亦沒有所謂「逼走正宮」，指該段婚姻是由前夫的父母撮合。當被問到是否李現的女友時，她未有正面回應，只說：「你去問他（李現）啊，看他理你嗎？你也只能在我這裏找存在感。」

過氣「女友」劉亦菲慶生 另一邊廂，曾與李現合作清新療愈愛情劇《去有風的地方》而傳譜出姊弟戀的劉亦菲，近日開心慶生。眾多粉絲留言祝福，而其主演新劇《玫瑰故事》的官方社交網亦發文祝賀，藝人惠英紅則在下午的「13:14」時刻發文：「生日快樂，我永遠愛你。」寓意一生一世，並上載她們頭貼頭攬到實的三連拍合照。至於劉亦菲圈中閨蜜唐嫣，亦有送上祝福：「生日快樂親愛噠茜茜公主，願你所盼皆安，所願皆得！一切的美好都圍繞着你呀！」今次已是唐嫣連續9年晒相為劉亦菲慶生，2人曾於2014年在電影《露水紅顏》合作，而劉亦菲更是唐嫣老公羅晉的同班同學，兩者可謂相當有緣。