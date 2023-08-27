娛圈單打：最悲催星二代 爹不疼娘不愛

陰功豬咯！新一屆港姐還未誕生，去年港姐冠軍林鈺洧便上演了一齣「人未走，茶已涼」悲劇，真係難為了佳人！話說她當選後負面新聞太多，被慧妍雅集嫌棄，過去歷屆冠軍幾乎個個自動入會，她卻不得其門而入，至今被拒諸門外！

慧妍雅集由一班港姐組成，主力做善事，貫徹港姐美貌與智慧並重的形象。可惜啊，林鈺洧即使貴為星二代，有林俊賢這個明星老竇，但當選至今醜聞不絕。除了她未參選前在友台自爆性史，被封「性女港姐」外，又被人唱衰疑欠巨款卡數，甚至遭人兜售假性愛影片抹黑！最爆還是父母的恩怨情仇，兩個加埋過百歲仍然唔化，互相數臭，家醜外揚，女兒慘成夾心人，真教這位港姐情何以堪！

正因如此，即使她是第50屆港姐冠軍，本來夠晒代表性，依然無緣加入慧妍雅集。有指內部人員認為她形象欠佳，不符港姐高貴形象，因此無人為她引薦，自行敲門亦無人理睬，終於造成港姐史上鮮見的尷尬局面！

唉，細路女唔識世界，過去就由它過去。大家有眼見，當選後林鈺洧規行矩步，縱然負面新聞浪接浪，她都忍氣吞聲，何況從其言行可知，伊人個性坦率，對答得體，對於過去自揭性史深有悔意，父母則不由她選擇。一班師姐係咪應該畀個機會呢？

講真，林鈺洧條件不錯，身材更是一絕，若非是非太多，理應有所作為，如今卻被電視台投閒置散，連季軍梁超怡演出機會都比她多。別的星二代有父母鋪設康莊大道，只有林鈺洧這麼悲催，無人幫之餘還要為上一代的情債埋單，怎一個慘字了得！