唱爆鈕遭胸襲 Edan開騷寸寸貢玩謝隊友

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）在亞博處男騷上，連番擺好友及隊友上枱，除了學Anson Lo、Jer和姜濤外，又指不論實力派還是偶像派都不要開餐廳，暗寸生意失敗的ERROR成員肥仔、Jer及Jeremy被追數，最後更自嘲一番，為曾經舉中指一事而鞠躬道歉。

Edan一連三場亞博演唱會前晚舉行頭場演出，除了大顯唱功外，又放下偶像包袱放笑彈，穿皮革背心扮紋身大隻佬，當「爵屎」（Fans暱稱）要他除衫時，他說：「我紋晒身，知我咩料啦！我大唔大隻？唔好氹我，我知唔大隻，因為冇時間操。」其後他換上紅色西裝真空上陣，一度唱到爆鈕變Deep V，他立即轉身整理：「件衫爛咗添！睇蝕晒，睇多咗一吋！」他之後「蝕底」穿孖煙囪登場，大唱「亞視一姐」薛影儀的歌。

個唱最精彩之處莫過於「E先生連環擺上枱事件」，螢幕播出Edan與工作人員商討個唱造型的會議片段，他提出想學隊友Anson Lo、Jer和姜濤，鏡頭一轉就見他扮Anson Lo在MV中被花灑淋濕身、單眼和抹嘴，飲水時又再擺對方上枱：「我唔會好似Anson Lo咁飲水有聲。」之後又學Jer出動菠蘿和西瓜扮小王子，壓軸則是學姜濤在街頭舉應援牌，但遇天雨變落湯雞，他說：「真係自己玩自己，姜濤好乞人憎呀！唔係我扮佢，係姜濤扮我。」

隊友Jer擔任嘉賓，出場合唱時一度甩嘴，Edan連忙安撫，Jer說：「做嘉賓比自己開個唱仲緊張，因為見證Edan第一個騷，睇到Edan一個人企喺度好感動。」他指未見過低胸裝的Edan，隨即施以胸襲，Edan即寸他：「你《造星》時都冇咁肥。」

鞠躬道歉 此外，Edan聯同《全民造星II》幾位戰友合演趣劇，他分享做偶像三件禁做的事，第一是舉中指，就曾向姜濤舉中指一事鞠躬道歉：「我要做禁舉中指大使，走勻18區宣傳禁舉中指，要企硬，舉中指衰硬。」第二是禁講粗口，戲言ERROR因講粗口，粉絲才少過MIRROR，但被反駁ERROR成員193追蹤人數比Jer多，Edan說：「佢行實力派嘛，不過無論實力定偶像都唔好開餐廳。」第三是不要與身邊異性有近距離接觸，影射姜濤的緋聞。