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林志玲Chok腿吸金 索過做女嗰陣！

林志玲嫁人兼做媽咪，但身材完全冇走樣。 林志玲嫁人兼做媽咪，但身材完全冇走樣。
林志玲嫁人兼做媽咪，但身材完全冇走樣。
台灣第一名模林志玲早前宣布退出幕前，專心相夫教子，不過，心繫Fans的她仍不時更新社交網，近日便分享為纖體儀器拍廣告的花絮照，身材Fit過生B之前！身穿黑色晚裝的她，橫臥地上盡騷招牌44吋長腿，又換上白裙跳彈床，凌空展現輕盈體態。
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