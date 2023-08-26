中文台節目表 翡翠台
9:00 代溝關注組（PG）及建島未來
9:40 京都畫報
10:15 古城百景
10:50 奇妙的動物之動物界的小可愛
11:15 幸福爆發！光之美少女及宣傳易
12:00 香港原味道
12:30 周六聊Teen谷
1:00 午間新聞
1:15 警聲百二秒及大灣區大未來
1:50 馬時亨名人堂
2:20 公公出埠（PG）
3:20 醫醫，我不想再病了
3:55 勁歌推介
4:00 多啦A夢
4:30 Hands Up
5:00 Kiki&Nuna知識寶庫
5:30 櫻桃小丸子
6:00 老廣的味道第六季
6:30 六點半新聞報道及天氣報告
7:00 共創明「Teen」活出藍天
7:30 建島未來
7:35 東張西望
8:00 愛．回家之開心速遞
8:30 2023香港小姐競選Hello Miss Hong Kong速報
8:35 日本限定Super遊
9:05 一秒拳王（PG）
11:15 晚間新聞及天氣報告
11:30 財經透視
12:00 勁歌金榜
12:15 奇幻潮（PG）
1:10 宣傳易
1:15 東張西望
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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